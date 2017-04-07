 Advertisement
  • 2017年4月7日 星期五
  • 27º
  • 71%
熱門： 電車翻側城巴靚女車長鄭俊弘母女墮樓朱智賢

日報新聞 > 國際

﻿昂山素姬否認種族清洗羅興亞人

2017-04-07 列印
　　由昂山素姬領導的緬甸全國民主聯盟上台執政政一年，表現毀譽參半，西方更批評緬國軍方鐵腕鎮壓洛開邦羅興亞族人。昂山否認洛開邦發生種族清洗，聲稱只是當地兩個種族居民之間存在矛盾，政府正修補雙方關係，強調緬甸歡迎逃到國外的羅興亞族人隨時回國。她承認，文人政府上台後雖出努力控制軍方，惟根據當地憲法，軍方獨立運作，不受執政黨控制，盼望軍方可以整肅軍紀。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd