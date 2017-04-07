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日報新聞 > 國際

﻿歐洲首次發現洞穴魚 First cave fish discovered in Europe

2017-04-07 列印
　　Pink, scaleless and with declining vision, the cave loach is the first ever example of a fish found living in a cave in Europe.　BBC

　　粉紅、無鱗、視力退化，這種洞穴泥鰍是人們在歐洲首次發現的穴居魚。英國廣播公司
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