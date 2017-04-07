﻿歐洲首次發現洞穴魚 First cave fish discovered in Europe

香港大學男宿生以下體拍打同學頭部的短片在網上瘋傳，公眾譁然，劣評如潮，惟涉事的宿舍學生會幹事會昨天發表聲明，回應指事件並不涉及任何欺凌成份，舍監已提交調查報告給校方，如此解釋，令人奇怪，旋即引起公眾反彈，有市民不滿地說：「唔涉及欺凌，即係嗰幾位同學都好享受？」 在短片中，明顯見到一名男生遭人按伏在牀上，動彈不得，另一男生掏出自己下體，強行拍打其臉，被打者看來並不享受，以手遮臉，究竟他是否同意？或者被迫接受？由於當事人沒有公開解畫，公眾難下定論。而據該校學生的解釋，是當事人開始拍拖，須接受宿舍的傳統，被其他宿生以上述方式「洗禮」！如果涉及事件人士，對有關行為「你情我願」，並私...

2017-04-07