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﻿泰皇頒佈新憲法　冀平息政治動盪

2017-04-07 列印
　　泰皇哇集拉隆功簽署新憲法，軍方領袖希望新憲法有助平息政治動盪局面，但反對黨派批評，新憲法只是鞏固軍方影響力，是泰國民主發展大倒退。

　　今次是泰國自一九三二年以來，頒佈第三十二套憲法，泰皇哇集拉隆功昨午在皇宮簽署新憲法，過程透過電視轉播。實施新憲法後，泰國可望在明年舉行大選；軍方領袖則希望，新憲法有助平息當地持續十年的政治動盪局面。

　　反對黨派指出，新憲法只是鞏固軍方影響力，因為國會參議院取消選舉制，所有議席均是政府委任，而眾議院部份議席雖由選舉產生，但選舉過程卻受軍方嚴密監控。分析指，新憲法令到泰國倒退回冷戰時期「引導式民主」制度。
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