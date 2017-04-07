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﻿化身小人國 紐約時代廣場展迷你名勝

2017-04-07 列印
美聯社
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        紐約時代廣場近日舉行名為「格列佛大門」的展覽，約四千五百二十平方米會場變身小人國，展出迷你版紐約布魯克林大橋、巴黎艾菲爾鐵塔、埃及金字塔、北京紫禁城、西藏布達拉宮、印度泰姬陵、里約熱內盧基督山等著名地標；模型製作細緻，例如紐約中央車站天花板上的十二星座都可看得一清二楚。今次展覽名稱源自十八世紀小說《格列佛遊記》，講述男主角格列佛遇海難飄流到小人國。
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