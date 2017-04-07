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日報新聞 > 國際

﻿白頭海鵰重現加州

2017-04-07 列印
美聯社
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　　美國國鳥白頭海鵰五十年前，幾乎絕跡加州境內，當局其後實施連串保育措施，禁止使用可能危害白頭海鵰農藥，營造有利白頭海鵰生存繁殖環境。經過數十年努力，當地白頭海鵰由六十年代不足三十對，大幅增加至目前約有三百七十一個白頭海鵰巢；而史丹福大學校園內、市內一座商場和水上樂園，亦有白頭海鵰築巢，居民亦又可再次看到白頭海鵰翱翔天際的英姿。
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