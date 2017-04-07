 Advertisement
  • 2017年4月7日 星期五
  • 27º
  • 71%
熱門： 電車翻側城巴靚女車長鄭俊弘母女墮樓朱智賢

日報新聞 > 國際

﻿期間限定 日車站改名一個月

2017-04-07 列印
網上圖片
Previous Next

　　日本埼玉縣富士見市東武東上線富士見野站，周三起在其中一個入口顯示改名作「桃色幸運草Z站」，而行駛該路線的列車，車頭亦貼有組合成員圖案，並改名為「桃草號」。據悉，該項活動是紀念富士見建市四十五周年，加上桃色幸運草Z明日、下周日在市內舉辦演唱會，因而車站改名藉此炒熱氣氛。鐵路公司又限量推出五千套、每套售價一千日圓（約七十港元）紀念乘車券，而車站名稱將於下月七日回復正常。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd