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﻿沖繩籃球小女將　盤球控射盡顯功架

2017-04-07 列印
網上圖片
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　網上流傳日本沖繩縣有一名年僅三歲的小小籃球女將，她從步伐練習、胯下運球、雙手運球、投籃都是架式十足，不少網民觀看她練習的短片後均高呼可愛女孩，甚至讚歎其球技高超。據悉，該名女童名為佐藤春日，她從一歲起學練籃球，而且熱愛該項運動，其父母更特意在家中裝置小型籃球框供女兒練習之用，其母更替女兒開設社交網站Instagram帳號，不時上載女兒打籃球的相片、短片。
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