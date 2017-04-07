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﻿汪星人版《沖天救兵》 網民大讚可愛

2017-04-07 列印
網上圖片
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　　社交網站facebook近日流傳一段汪星人版《沖天救兵》短片，一名泰國網民參考迪士尼動畫《沖天救兵》，用自己飼養的八哥狗做實驗，他在愛犬身上綁上三個氫氣球，未幾八哥狗緩緩離地升上半空，而汪星人則表現一臉不知所措。短片至今已有逾十一萬點擊觀看，不少人大讚狗狗可愛，亦有人批評狗主虐待動物；甚至質疑有人躲在門後，用手慢慢拉到半空。
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