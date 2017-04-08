﻿特朗普迎習近平到訪 中美莊園會冀長遠友好

備受關注的中美元首莊園會，昨日上午在佛羅里達州上演。中國國家主席習近平伉儷周四飛抵美國後，出席特朗普與第一夫人梅拉尼婭舉行歡迎晚宴。特朗普表示，中美元首已建立友誼，期望雙方可發展長遠良好關係；並讚揚彭麗媛才華洋溢。



習近平、彭麗媛周四下午乘坐專機飛抵佛羅里達州，美國國務卿蒂勒森夫婦、中國駐美大使崔天凱等在場迎接，習近平伉儷之後登上車，前往下榻酒店稍事休息，即轉到馬阿拉歌莊園出席特朗普所設的歡迎晚宴。習近平赴會前特意換上紫藍色領帶，配襯夫人同色系晚裝。習近平下車時，結上紅色領帶的特朗普，與身穿紅色晚裝的梅拉尼婭親自在大門迎接，兩國元首握手後，四人在大門前合照，特朗普不時展露笑容。



特朗普孫獻唱《茉莉花》



兩國元首夫婦又一同欣賞特朗普外孫女、外孫獻唱中文歌《茉莉花》、背誦《三字經》和唐詩。 晚宴開始前，特朗普笑言表示，雖然兩國元首經過長時間討論，仍一無所獲，但彼此已建立友誼，期望雙方可發展長遠、良好關係；他又讚揚彭麗媛是中國名人、才華橫溢的歌唱家。



特朗普應邀將訪華



習近平指出，特朗普就任以來，雙方保持密切聯繫，先後通話和通信多次，希望雙方在今次會晤，就中美關係、重大國際及地區問題深入交換意見，達成更多共識，為中美關係發展指明方向。 他稱，中方願相互尊重、互利互惠基礎上，與美方拓展貿易投資、外交安全、執法網絡、人文交流等廣泛領域務實合作，以建設性方式處理分歧和敏感問題，讓兩國人民從中美關係發展中受惠。



習近平又邀請特朗普訪問中國，對方亦欣然接受，且期待盡快成行。習近平與特朗普今日上午會在馬阿拉歌莊園舉行一系列工作會議，梅拉尼婭則陪同彭麗媛參觀學校；習近平與特朗普共晉午餐後啟程回國，結束歷時不足二十四小時的旋風式訪美行程。