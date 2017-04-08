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﻿蒂勒森期望克服中方利益衝突

2017-04-08 列印
　　國家主席習近平與美國總統特朗普昨日會晤前，美國務卿蒂勒森表示，美方希望與中方合作，希望雙方未來能在具有建設性、雙贏前提下合作，期望美國能克服中方對該國造成的利益衝突。

　　蒂勒森到機場迎接特朗普前表示，特朗普政府承諾，會維持中美過去四十年來的深度合作，並希望未來四十年雙方建立建設性、以結果導向的合作方針。他指，美國非常願意與中國合作，但同時了解中方對美國構成利益衝突；但強調，美國信守對友邦承諾，未來特朗普政府會與中方朝共同目標、促進繁榮繼續合作，不會規避坦承討論，盼望能收縮雙方分歧。

　　蒂勒森又表示，希望中方能動用在聯合國安理會影響力，限制北韓發展核武、彈道導彈。
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