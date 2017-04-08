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﻿棕櫚灘國際知名度提高

2017-04-08 列印
　　中美元首在佛羅里達州馬阿拉歌莊園會晤，除有助動中美關係繼續向前發展，亦有助提高棕櫚灘國際知名度，帶動當地旅遊業發展。

　　棕櫚灘縣旅遊局公共關係和交流部負責人艾希莉斯瓦尼表示，習近平將到訪棕櫚灘消息傳出後，愈來愈多中國傳媒感興趣，詳細詢問棕櫚灘休閒娛樂地點，相信會晤過後，會吸引更多中國遊客到訪當地。

　　美國旅遊協會數據顯示，二○一五年中國是美國第三大入境遊客源，約有二百六十萬中國人赴美旅遊，每人平均旅遊消費七千二百零一美元（約五萬六千港元），預計到二一年，中國將成為美國最大入境遊客源市場。
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