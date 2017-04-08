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﻿日內瓦市議會修例　准婦女無上裝戲水

2017-04-08 列印
　　瑞士日內瓦市議會修改一條近百年法例，准許婦女在日內瓦湖、羅訥河無上裝戲水，但新例並不適用於公共泳池。

公共泳池不適用

　　日內瓦市政府一九二九年頒佈法例，禁止婦女在天然水道內無上裝戲水。去年夏天一名女子在當地無上裝游水遭當局罰款，她事後投訴，表示婦女可無上裝曬日光浴，卻不准無上裝游水，嘲諷魚類眼睛較人類眼睛更需保護；並且發起請願行動，收集得到二百三十三個市民簽名，要求當局修改法例，更得到不少市議員認同。

　　市議會周三討論修例，結果以大比數通過修例，批准婦女在日內瓦湖、羅訥河等天然水道無上裝戲水，但新例並不適用於公共泳池。
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