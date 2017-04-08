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﻿菲永拉票遇麵粉「襲擊」

2017-04-08 列印
■菲永頭髮、面部、衣服頓時花白。美聯社
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　　陷入詐騙公帑醜聞的法國共和黨總統候選人菲永，日前出席一項競選活動時，被一名偽裝支持者的青年用麵粉「襲擊」，情況狼狽不堪，保安人員隨即制服該名青年。

　　事發在周四晚上，菲永到東部斯特拉斯堡出席競選活動時，一名青年身穿印有「學生支持菲永」口號T恤的青年突然接近他，取出一袋麵粉正面潑向菲永。

　　菲永未及反應中伏，頭髮、面部、衣服頓時變得花白，保安人員隨即制服並帶走該名青年。而菲永清理乾淨後繼續上台，向支持者發表演說，表示對手用盡方法希望他退選，但他不會退縮，反而會變得強大；並笑言，他最少希望該名青年潑灑的麵粉是法國製造。而最新民調顯示，菲永支持率落後於國民陣線極右候選人瑪琳勒龐及中間偏左候選人馬克龍。
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