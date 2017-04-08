﻿菲永拉票遇麵粉「襲擊」

事發在周四晚上，菲永到東部斯特拉斯堡出席競選活動時，一名青年身穿印有「學生支持菲永」口號T恤的青年突然接近他，取出一袋麵粉正面潑向菲永。
菲永未及反應中伏，頭髮、面部、衣服頓時變得花白，保安人員隨即制服並帶走該名青年。而菲永清理乾淨後繼續上台，向支持者發表演說，表示對手用盡方法希望他退選，但他不會退縮，反而會變得強大；並笑言，他最少希望該名青年潑灑的麵粉是法國製造。而最新民調顯示，菲永支持率落後於國民陣線極右候選人瑪琳勒龐及中間偏左候選人馬克龍。
香港十九歲劍擊好手張家朗，絕妙劍法力壓各國強敵，勇奪世界青少年花劍冠軍！被稱為香港「劍神」的他，曾為港奪得首個亞洲錦標賽男子花劍冠軍，揮劍進軍世界。家朗昨天在世界青少年劍擊錦標賽男子花劍個人賽面對日本...
2017-04-08
大地回春、百花盛開，北京市郊鐵路S2線居庸關隧道外再次出現花海，吸引不少遊客及攝影愛好者到用鏡頭記錄美景。但有人為拍攝完美相片，竟不顧安全剪破鐵路外圍網，擅自走入路軌，令列車被逼停車，亦加重警員負擔。...
2017-04-08
備受關注的中美元首莊園會，昨日上午在佛羅里達州上演。中國國家主席習近平伉儷周四飛抵美國後，出席特朗普與第一夫人梅拉尼婭舉行歡迎晚宴。特朗普表示，中美元首已建立友誼，期望雙方可發展長遠良好關係；並讚揚彭...
2017-04-08
北角區的臨海豪宅新盤，由長實發展的維港頌登場，繼日前首批76伙後，周四（6日）更原價加推76伙，即共推出152個單位，發展商提供最多34%折扣優惠，1房戶折扣後1,030萬元入場。 長實地產投...
2017-04-08
美國突向敍利亞發射導彈，加上市場聚焦「習特會」進展下，港股周五偏軟，恒指一度失守24000，最多跌291點，午後市場逐步消化相關消息，尾市收復24200，成交逾888億元。港股本周四日市，以全周計，恒指累積上升156點或0.65%；國指則持平，無升跌。 市場觀望中美領導人會面進展，恒指周五低開26點，報24247點，其後美國出乎市場意料之外向敍利亞發射導彈，港股昨一度急跌，曾失守24000，最多跌291點，低見23982點，午後市場消化相關消息，大市跌幅收窄並重上24000關，至尾市跌幅進一步收窄，恒指收報24267點，跌6點或0.03%；國企指數收報10273點，...
2017-04-08
今晚西甲首都打吡皇家馬德里主場對馬德里體育會，「銀河艦隊」射手C朗拿度過去一周閉關養精蓄銳，明白今仗勝負影響爭霸大局之餘，更以曼聯前朝七號身分，迎接紅魔未來七號──藉球場內外以戰養戰的牀單軍團前鋒基沙文之挑戰。預料兩人難分勝負，和局可取。（now632台今晚10:15直播） C朗現已三十二歲，一七年減少上陣時間，狀態比去年尾有明顯好轉，本年上陣十六次收錄十球五助攻。他上周六西甲3:0勝艾拉維斯正選披甲後，周中聯賽快車4:2大勝雷加利斯一戰輪休，並趁機閉關，加強體能和速度的鍛煉。 廿六歲的基沙文則愈忙愈起勁，上周六聯賽領軍兩球淨勝馬拉加，周二快車協助球隊1:0擊敗皇家...
2017-04-08
不少時裝品牌近年重點推出運動服，就如Gap的運動副線GapFit，就以機能性為主的造型吸引眼球。今季推出全新「Stand Out Together」系列，設計就以從人體構造中吸取靈感，以透氣、柔軟的質...
2017-04-08
56歲的男神黃子華，經過逾年炮製的精采電影劇本《棟篤特工》，上月終於開拍。今次男神與同係好戲之人的舊拍檔佘詩曼再度合作。日前下午，老是常出現中環街頭的黃子華，又慣性戴帽戴口罩包到冚出巡。子華忙拍戲現身...
2017-04-08
林鄭月娥當選特首之後，在政治上表露比較柔和的身段。除了落區抱BB之外，也盡量與泛民溝通協調。我一直說林鄭不是「C Y 2.0」而是「煲呔0.5」，現在看果然如此。 「煲呔曾」當特首時，盡量走與泛民親和的路線。而CY在任期內，則顯露出對本土派以至泛民的強硬作風。而特首治港手段是高壓抑或懷柔，除了關乎個人風格外，多多少少也反映了中央對港政策的兩個面。有些人理解為中央的「鷹派」和「鴿派」，我則認為中國只有一派，主要看最高領導何時運用甚麼方法，去處理香港問題，也是一個中港互動的結果。 林鄭希望推高民望，向泛民伸出橄欖枝是一條捷徑，其中一招是拉攏更多泛民人士入閣。民主黨創黨成員羅致光...
2017-04-08
第一場四班一千米，呂廄「獵狐者」早於上月初試谷閘時已露好走勢，結果上仗早段稍留，末段發揮追勁跑第四。復課單跳續有進展，四歲馬始終成熟佔先，今仗排外檔應有分頭，半冷仍不可忽視。同場三匹初出馬中，以「靠眼...
2017-04-08