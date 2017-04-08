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﻿巴黎鐵路加強保安

2017-04-08 列印
　　法國接連發生多宗恐怖襲擊後，一直未有調低恐襲警戒級別，俄羅斯聖彼得堡地鐵日前發生自殺式炸彈襲擊後，法國政府決定加強巴黎地鐵、火車系統保安。除增派一百四十名憲兵巡邏外，更授權警察毋須任何理由下，可任意搜查乘客行李及手提袋。

　　內政部長費克爾警告，巴黎面對非常高的恐襲風險，當局有需要採取措施保護人民；內政部稱，該關措施屬暫時性，但會持續一段時間，當局會不斷檢討。
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