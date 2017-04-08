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﻿萬眾矚目 柯潔五月戰Alpha Go

2017-04-08 列印
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        世界排名第一的中國棋王柯潔，將於五月下旬在浙江省烏鎮決戰Google人工智能系統Alpha Go。今次柯潔並非單打獨鬥，而是聯同內地多名頂尖棋手，以三戰兩勝賽制對弈。Alpha Go去年以四勝一敗成績擊敗韓國棋王李世轟動全球；其升級版「Master」在去年十二月至今年一月間，在網上快棋取得六十連勝驚人佳績，柯潔亦是手下敗將。據悉，Google今次亦有所準備，將會派出吸收「前輩」所有對弈經驗的改良版Alpha Go 2.0出戰。
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