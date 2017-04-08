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﻿說「I Love You」紅極一時 雪橇不敵癌魔離世

2017-04-08 列印
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　　美國新澤西州雪橇狗米希卡，因會發出疑似說人話「I Love You」（我愛你）的叫聲，曾網絡紅極一時，其社交網站facebook專頁至今吸納逾百萬粉絲。米希卡二月確診罹患癌症，其主人周三在專頁內公佈，米希卡不敵癌魔，日前已經安詳離世。他稱，直到最後一刻，米希卡仍表現勇敢。米希卡為世界各地人民帶來歡樂和愛，慶幸可以陪伴牠十四個年頭，他永遠不會忘記米希卡。不少網友聞訊後同表哀悼。
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