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﻿泰山真人版 印女童舉止如猴子

2017-04-08 列印
美聯社
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　　印度民眾兩個月前在北方邦巴赫賴奇叢林中，發現一名女童與猴群一同生活。居民透露，早已發現該名女童，營救她時卻遭猴子襲擊。警方早前接報到場調查，發現女童不懂說話、用四肢走路，行為舉止猶如猴子，警員將她帶走時遭猴群攻擊，但最後仍順利將女童帶往醫院檢查。院方表示，女童行為與動物無異，亦只會用尖叫與人溝通，但聽得懂人話；警方目前正追查女童父母身份，以及為何會被遺棄在森林中，希望能盡快找到其家人。
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