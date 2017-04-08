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﻿法拉利樂園開幕 F1級過山車成焦點

2017-04-08 列印
　　耗資一億一千萬美元（約八億五千八百萬港元）興建的西班牙法拉利樂園昨日正式開幕，主題樂園位於塔拉戈納省，是西國最大主題樂園冒險的新園區，設施從不同型號法拉利跑車取得設計靈感，園內設有五款機動遊戲，焦點是號稱歐洲最高、最快的過山車Vertical Accelerator，其最高時速接近二百公里，可在五秒鐘內衝上三百六十七呎高度，令玩家感受一級方程式賽車的極速快感。
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