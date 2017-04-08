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﻿洛城漢堡包店列古蹟 店主：重建更好

2017-04-08 列印
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　　美國洛杉磯市西區有一間開業逾半世紀的漢堡包店，其碧綠外觀配搭霓虹燈管，加上有稜有角屋簷的半開放式廚房，令它變成該區地標。洛杉磯市議員柯瑞茲日前建議，將該店定為市立古蹟，因為它象徵六十年代特殊飲食文化，而該種文化正在洛杉磯快速消失。但店舖經營者古斯塔沃從卻持相反意見，他指，現時要自淘腰包維修殘舊的建築物；他認為應拆卸原址重建成有冷氣、洗手間，可供顧客舒適用餐的餐廳更為好。
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