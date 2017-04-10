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﻿肥咗又健康咗！ 愛子着水手服笑住升高中

2017-04-10 列印
        日本皇太子德仁、雅子妃十五歲女兒愛子公主早前初中畢業，愛子上周六在雙親陪伴下，身穿深藍色水手服參加學習院女子高等科入學式，一家三口均展現燦爛笑容。據悉，愛子畢業後與父母一同滑雪旅行，其間調養身體，剛成為高中生的她面上仍有滑雪時留下的曬痕。她面對傳媒提問時，態度大方、對答如流，並表示希望能和同學、老師共度充實高中生活。
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