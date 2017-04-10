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﻿水晶玻璃五輪塔 點亮祈願迴廊

2017-04-10 列印
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　　位於東京江東區的成田山深川不動堂，二○一二年興建新本堂時，在寺內加建一條祈願迴廊，全長七十五米、高四米迴廊排滿約一萬座掌心大小的水晶玻璃製五輪塔，每座五輪塔皆設有燈光照明，令整條迴廊閃耀銀白色光芒。據悉，由於迴廊建於本堂佛像正下方，故民眾參觀迴廊時可看見參拜者合掌祈禱的身影。寺院負責人希望，所有人走過迴廊時，可沉靜內心，重新審視自己。
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