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﻿迪士尼研「醫神」機械人招徠遊客

2017-04-10 列印
美聯社
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　　華特迪士尼公司正在研發一款以《大英雄聯盟》吹氣機械人「醫神」作藍本的軟身機械人。據悉，該公司已為機械人申請專利，其身體可以空氣或液體，營造柔軟質感，期望軟身機械人將來可在全球各個迪士尼樂園招待遊客，送上「愛的抱抱」。該款機械人除可製成「醫神」外型外，亦可以加入不同迪士尼動畫元素，製成米奇老鼠、唐老鴨等各種各樣機械人。
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