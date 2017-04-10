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﻿美國怪馬 超愛玩拉鏈

2017-04-10 列印
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　　美國新澤西州一匹擁有怪癖的馬，喜歡用口咬着拉鏈，重複拉上拉下，玩得不亦樂乎。網上流傳短片顯示，該匹怪馬咬着一名女馬伕外套的拉鏈，不斷拉上拉下，女子最初非常緊張，但最後被怪馬的奇怪舉動逗得哈哈大笑。事後有網友留言表示，應該拘捕該匹冒犯女性的馬，控告牠性騷擾；亦有人說，若將自己與馬匹對調，恐怕早已遭檢控；但亦有人大讚牠可愛。
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