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﻿挪威首都疑現炸彈警速引爆

2017-04-10 列印
　　瑞典首都斯德哥爾摩剛於上周五發生貨車撞人恐襲，造成四死十五傷後，鄰國挪威亦發現一個爆炸裝置，警方拆彈專家奉召到場引爆裝置，當局其後拘捕一名可疑男子，未知事件與瑞典恐襲是否有關。

　　奧斯陸警方上周六接報，表示市中心格羅恩蘭區一條街道發現可疑物品，當局大為緊張，封鎖附近一帶街道，疏散途人到安全地點，並禁止行人、車輛進入封鎖區。

　　警方拆彈專家奉召到場，利用搖控機械人引爆裝置，之後解封有關域。當局其後表示，爆炸裝置威力有限，警方已扣查一名可疑男子，但無披露有關人士身份，亦未知事件與瑞典恐襲是否有關。

　　格羅恩蘭奧斯陸市內一個跨種族居住地區，區內酒吧、食肆林立，亦有數座清真寺，而發現爆炸裝置地點鉅離奧斯陸警察總部不足一公里。
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