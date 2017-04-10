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﻿佛州健身中心槍擊案兩死一傷

2017-04-10 列印
　　美國佛羅里達州發生槍擊案，一名男子闖入健身中心，鳴槍擊傷中心經理與一名顧客後，再吞槍自盡，健身中心經理送院搶救無效死亡。

　　事發在上周六下午約一時，疑兇帶同手槍闖入位於佛州科勒爾蓋布爾斯市一座商場內的健身中心，不由分說鳴槍擊傷中心經理與一名顧客；當時商場內聚集大批市民，民眾聽到槍聲後紛紛拔足逃跑，現場一片混亂。

　　大批警員封鎖商場調查，並將兩名傷者送院搶救，惟健身中心經理最終傷重不治。警方表示，疑兇是健身中心前僱員，相信他與中心經理曾發生糾紛，當局正調查其行兇動機。
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