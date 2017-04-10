﻿佛州健身中心槍擊案兩死一傷

事發在上周六下午約一時，疑兇帶同手槍闖入位於佛州科勒爾蓋布爾斯市一座商場內的健身中心，不由分說鳴槍擊傷中心經理與一名顧客；當時商場內聚集大批市民，民眾聽到槍聲後紛紛拔足逃跑，現場一片混亂。
大批警員封鎖商場調查，並將兩名傷者送院搶救，惟健身中心經理最終傷重不治。警方表示，疑兇是健身中心前僱員，相信他與中心經理曾發生糾紛，當局正調查其行兇動機。
本港面對人口老化問題，按揭證券公司配合政府推出「公共年金」新猷，協助六十五歲或以上長者「自製長俸」，參與者在六十五歲向按揭公司投放一筆金額，即可每月獲發一筆款項，直至終老。據悉，按證公司已將公共年金計...
2017-04-10
內地反貪腐之風吹襲財金系統，中紀委公佈，中國保險監督管理委員會主席項俊波，涉嫌嚴重違紀，正接受調查；項俊波中共十八大後，首名落馬正部級財金官員。 中紀委監察部網站昨午公佈，保監會黨委書記、主席項俊波涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。 項俊波被查前毫無異狀，上周四他仍以保監會主席身份，出席與地震局簽訂戰略合作協定儀式，並為中國地震風險與保險實驗室揭牌。而兩會期間，項俊波接受傳媒訪問，稱保監會配合環保部制定環境污染強制責任保險方案；二月二十二日，項俊波曾出席國務院新聞發佈會，介紹加強保險市場監管，強調不允許資本大鱷借道藏身。 項俊波一九五七年出生，擁有北京大學法學博士學...
2017-04-10
日本皇太子德仁、雅子妃十五歲女兒愛子公主早前初中畢業，愛子上周六在雙親陪伴下，身穿深藍色水手服參加學習院女子高等科入學式，一家三口均展現燦爛笑容。據悉，愛子畢業後與父母一同滑雪旅行，其間調養身體，剛成為高中生的她面上仍有滑雪時留下的曬痕。她面對傳媒提問時，態度大方、對答如流，並表示希望能和同學、老師共度充實高中生活。
2017-04-10
大埔吐露港一帶建有不少豪宅，環境舒適，且享私隱度高。其中雍宜路上的雍怡雅苑，屬區內具規模洋房屋苑之一，放盤較少，四周被翠綠樹林環抱。是次介紹的雙號屋，實用面積約2,300方呎，外連近千呎大花園，盡享私...
2017-04-10
領展房地產（823）趁人民幣匯價低企，在內地佈點再下一城，斥資40.65億元人民幣，相當於45.75億港元，購入廣州市荔灣區黃沙大道8號西城都薈廣場，是公司在內地一線城市的第三個收購項目。北上廣深四大內地城市之中，目前只欠深圳未有據點。 消息人士指出，完成收購西城都薈廣場 之後，領展在香港以外的投資比重佔總資產約9.1%，尚未到達上限，即12.5%。以2016年9月底領展的總資產1692.99億元計，即尚可以於海外包括內地投資的資金上限為57.56億港元。 領展全面收購該物業100%權益是作長線投資，且可即時獲得租金收入。該物業是珠三角較新建成及高質素的購物商場之一...
2017-04-10
明夏約滿的阿仙奴攻擊核心奧斯爾和阿歷斯山齊士，據報近日以個人前途脅迫領隊雲加，異口同聲矢言今季領兵奪前四後，只要會方今夏斥巨資簽入星將就會雙雙續約，否則齊轉投死敵曼聯。今晚英超槍手作客水晶宮，正是兩人兌現承諾的第一步。（now621台、樂視周二凌晨3:00直播） 上輪英超奧斯爾復甦即入球和助攻各一，率兵工廠主場3:0輕取韋斯咸。此子乘勇向球會和雲加開出續約條件：「己隊有力奪取英超和歐聯錦標的潛質，但目前實力仍未足以挑戰列強。我相信球會知道增兵的必要，故今季會全力領軍奪取歐聯門券，夏天再談續約，只要一切順利便會給出滿意的答案。」相反，若槍手沒有大破慳囊收購球星，奧斯爾...
2017-04-10
唇妝可以締造自然好氣息，初夏來臨，各大品牌都強勢推出唇妝用品，不論是啞緻妝感，還是閃爍效果，應有盡有。想緊貼彩妝潮流，即Check新品報告！ 文︰Angel 圖︰陳鐵剛模特兒︰Mariana D....
2017-04-10
「第三十六屆香港電影金像獎」昨晚於尖沙咀文化中心舉行，《樹大招風》掃五獎成大贏家，包括最佳電影、最佳導演等，林家棟更憑該片首嘗金像影帝滋味；惠英紅則憑《幸運是我》三奪金像影后，她更激動得借獎項獻給亡母...
2017-04-10
香港機場新航空管制系統使用不足半年，屢次發生事故，上周六早上爆出最嚴重一宗，新空管系統「死機」，雷達顯示屏上小部份航班只能顯示航機位置和高度，空管人員須延遲放行離境航班十五分鐘，並一度轉用備用系統應急。事件引起輿論關注，復活節長假期將至，是市民外遊的高峰期，民航處必須盡快檢視空管系統出現故障的可能情況，編製空管人員應變方案，確保其真正「復活」，不容再「死」機，務必以航機飛行安全為首要考慮。 新空管系統「雷神AT3」由去年十一月使用至今，發生多宗偵測錯誤，包括雷達屏幕出現鬼機（不存在的客機）、航機消失、以及雙重軌迹（機疊機），還有錯誤發出衝突警告。新空管系統使用至上月底，按民...
2017-04-10
昨日有兩場國際二級賽，結果全數由莫雷拉勝出，騎者先憑蔡廄「紅衣醒神」贏短途錦標，再憑摩廄「佳龍駒」贏主席錦標，而他在頭兩場已贏偉廄「靠眼光」及東廄「愛美麗」，停賽前四W兼做騎師王。其餘潘頓、大摩、蘇偉...
2017-04-10