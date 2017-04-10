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﻿委國數萬人示威警射催淚彈鎮壓

2017-04-10 列印
　　委內瑞拉爆發大型反政府示威，事件演變成警民衝突，警方施放催淚彈鎮壓，事件造成逾十人受傷。數以千計委內瑞拉民眾上周六在首都加拉加斯等城巿舉行反政府示威，抗議總統馬杜羅打擊反對派。其中，加拉加斯民眾抗議抗議法院日前頒令禁止反對黨領袖卡普里萊斯參政十五年，當局嚴陣以待，派出大批防暴警在場戒備，其間示威者情緒激動，向警員投擲石塊、汽油彈、又焚燒垃圾，警方則施放催淚彈、發射橡子彈驅散示威者，事件最少造成十七人受傷。
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