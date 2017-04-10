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﻿埃及基督教堂爆炸最少20死

2017-04-10 列印
　　埃及一座基督教教堂昨日發生自殺式襲擊，造成最少二十死亡。 發地點是埃及首都開羅北方約九十公里的羅河三角洲城市坦塔市，昨日上午約十時，大批基督徒在市內兩間教堂參加主日禮拜時，自殺式襲擊者闖入教堂並引爆身上炸彈，大批基督教受傷倒地，現場一遍狼籍，亦有倖存者慌忙逃生。外國傳媒報道，襲擊最少造成二十五死逾七十受傷，暫無組織承認責任。將於月底出訪埃及的教宗方濟各事後發表聲明，譴責襲擊事件，並呼籲恐怖份子、武裝份子即時停止暴力行動。
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