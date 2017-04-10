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﻿ 沙特將建「娛樂城」 Saudis to build 'entertainment city'

2017-04-10 列印
　　Saudi Arabia has unveiled plans for an entertainment city on the edge of Riyadh which will be 50 times the size of Gibraltar once complete.BBC

　　沙特阿拉伯公佈計劃，將在利雅得的邊緣建造一座娛樂城市，建成後大小是直布羅陀的五十倍。　英國廣播公司
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