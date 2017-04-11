﻿空襲敍國 美卿解畫：可警告北韓

美軍日前派遣「卡爾文森號」航空母艦戰鬥群到西太平洋震懾北韓，美國國務卿蒂勒森指，美軍日前空襲敍利亞空軍基地，除懲罰該國使用化武屠殺平民外，亦是向北韓發出警告；而美國總統特朗普已要求國家安全委員會提出可消除北韓核威脅的方案。



蒂勒森指，發射導彈轟擊敍利亞行動可收「一石二鳥」之效，除懲罰巴沙爾政府動用化武外，亦是向北韓發出警告，表明若平壤政府不履行無核化承諾，且威脅其他國家安全，定須接受懲戒。



白宮國家安全顧問麥克馬斯透露，特朗普已要求國安會提出可消除北韓核威脅的方案。消息透露，有關方案包括經濟、軍事，但華府現階段傾向加強制裁措施，並繼續向中方施壓箝制金正恩政權。



另外，美韓兩軍周一起在韓國東南沿岸浦項地區展開大型後勤演習，目的是提高補給戰爭物資效率。