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﻿揭特朗普侮辱女性　《華郵》獲普立茲獎

2017-04-12 列印
　　在美國新聞界享有崇高地位的普立茲獎，日前公佈各獎項得獎名單，《華盛頓郵報》憑藉去年大選期間，多篇有關共和黨候選人特朗普的調查式報道，榮獲最佳國內新聞報道。

　　今年並無單一傳媒機構成為普立茲獎大贏家，各獎項落入不同傳媒機構手中；《華盛頓郵報》憑藉去年大選期間，多篇質疑特朗普熱心參與慈善動、揭發他曾出言侮辱女性的調查式報道，得最佳國內新聞報道。該報亦憑着大選期間，一篇以美國人優點、美德，再次團結國民的評論文章，榮獲最佳評論獎。

　　《紐約時報》則憑着報道俄羅斯總統普京打擊政敵，涉嫌干預美國大選協助特朗普勝選，贏得最佳國際新聞報道獎。

　　另外，旅美中國作曲家杜韻，憑歌劇《天使之骨》奪得創作類音樂獎。
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