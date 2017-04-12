大批警員接報到場，疏散其他師生到安全地點，並將兩名學生送院搶救，其中一人傷重不治。警方其後證實女死者是兇徒妻子，二人今年一月結婚，約一個月前分居，初步相信案件涉及感情糾紛。
南加州校園槍擊三死
大批警員接報到場，疏散其他師生到安全地點，並將兩名學生送院搶救，其中一人傷重不治。警方其後證實女死者是兇徒妻子，二人今年一月結婚，約一個月前分居，初步相信案件涉及感情糾紛。
華裔被強拖離座淌血 聯合航空暴力逐客惹眾怒
美國聯合航空發生粗暴對待華裔乘客事件。聯航周日一班在芝加哥機場登機的航班機位超賣，機組人員隨機抽出四名乘客，提供免費住宿及現金券等補償，要求四人落機，改乘另一班機；其中一名自稱醫生的華裔乘客表示翌日趕...
2017-04-12
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內地客愛吃「果王」 大馬榴槤售價漲三倍
內地民眾平均收入不斷增加，愈來愈多人喜歡出國旅遊，馬來西亞傳媒引述當地一名果園主管稱，由於中國遊客急增，對方不介意花費較多錢品嚐頂級榴槤，令「貓山王」榴槤售價由每公斤三十令吉，飛漲到六十至九十令吉。本報記者 柔佛州迪沙魯是大馬傳統度假區，當地一名果園主管稱，過去三、四年間，中國訪客增加五成，平均每周有二、三十輛接載來自中國各地客的旅遊巴前往果園。而中國遊客往往甫抵埗便到處尋覓「果王」芳蹤，部份人更毫不吝慳，願付出較貴費用品嚐頂級榴槤「貓山王」，令該品種的售價由每公斤三十令吉（約五十二港元），上漲到六十至九十令吉（約一百零四至一百五十六港元） ，部份當地人更抱怨榴槤售...
2017-04-12
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出任聯國和平大使 馬拉拉爭取女性權利
最年輕諾貝爾和平獎得主、巴基斯坦少女馬拉拉，獲聯合國任命和平大使，成為歷來最年輕大使，馬拉拉表示，今後會繼續爭取女性接受教育權利、倡導兩性平等；她稱，遺憾傳媒每天均報道有人以伊斯蘭名義而戰，導致世人誤解、責怪所有穆斯林。 十九歲的馬拉拉周一在美國紐約聯合國總部出席任命儀式，成為歷來最年輕聯合國和平大使。她表示，極端主義份子試圖謀殺她不果，她在第二人生中會繼續爭取女性接受教育權利、倡導兩性平等。遇襲後三年，至今她仍相信教育可改變世界，且鼓勵所有女性勇於爭取個人權利，創造光明的未來。 聯合國秘書長古特雷斯讚揚馬拉拉是英雄，面對性命威脅仍堅定推動女性平等接受教育權利，重覓...
2017-04-12
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維港灣三房1298萬成交
據星島地產網報道，二手再錄市價成交，利嘉閣高級經理徐錦榮表示，大角咀維港灣6座中層A室，面積約695方呎，3房連套房設計，望海景，是次獲換樓客以1298萬元承接單位，呎價18676元，據了解，原業主於...
2017-04-12
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經濟順風 儲局收油 戰雲籠罩 美股企穩
周二經濟數據淡靜，投資者評估北韓和敍利亞的緊張局勢，以及聯儲局主席耶倫評論儲局任務重點轉變的演說，令美股偏軟，杜指早段曾下跌145點，跌至20500點水平，其後跌幅收窄，至今晨四時收報20651點，跌6點。 朝鮮半島戰雲密佈，局勢緊張，北韓恐進行核試，美國又向朝鮮半島派駐航空母艦，令到國際地緣政治風險增加。杜瓊斯工業平均指數早段曾下跌145點，其後跌幅逐步收窄，至今晨四時收報20651點，跌6點；納斯達克指數報5866點，跌14點。滙控（005）美國預託證價格報63.85港元，較香港收市價升0.15港元；中移動（941）美國預託證價格報84.30港元，較香港收市價跌...
2017-04-12
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拜仁地頭去「馬」 羅拔仔拆爛盾
拜仁慕尼黑過往主場大戰皇家馬德里往績佔盡優勢，今晚歐聯八強首回合再挾本季各戰線地頭不敗強勢，加上射手羅拔利雲度夫斯基腳風正順，可看高一線。況且，「銀河艦隊」本身後防不穩，故直取主勝穩陣。 （有線61、64、201、203台周四凌晨2:45直播） 拜仁地頭霸氣十足，本季不同賽事錄得十八勝三和未嘗一敗，而且歷來作東跟皇馬交手也擁有九勝一和一負佳績。該隊首席射手羅拔利雲度夫斯基近三場歐聯各入一球，各戰線近十一仗獨取十七球，腳風奇佳。皇馬有兩名中堅華拉尼和比比先後受傷缺席今仗，恐無力箝制此子，所以今仗主勝值得捧場。 同日另一場，馬德里體育會自二月尾後各戰線未嘗一敗，主帥施蒙...
2017-04-12
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生活文化店 潮人新蒲點
一向主力出售波鞋的C.P.U.，最近就搞搞新意「撈過界」，其位於K11的旗艦店，除引入全新球鞋品牌，更新設服飾Pop-up Store、生活文具店，以及新派西菜Cafe，讓你同時享受文化、購物與美食帶...
2017-04-12
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BB足月隨時生 吳若希驚產後乳房下垂
24歲準媽媽吳若希（Jinny）的預產期為今個月尾，醫生說BB已足月隨時生得。留港生產的Jinny好驚，因為怕痛嘅佢連續3日夢見自己痛到典牀典蓆生仔，夢醒先知只係俾腹中BB踢緊。不過，已同男友砌好BB...
2017-04-12
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社論——港鐵谷到病 要做身體大檢
港鐵觀塘線前日傍晚發生電纜故障，由九龍塘至觀塘八個站暫停行車，數以千計乘客受阻，怨聲載道，維修近三小時才始回復正常，今次故障難免打擊乘客對港鐵的信心，但從行車安全統計數據來看，港鐵表現不太差，只是故障一宗也嫌多，尤其是長達小時計的停駛，對公眾影響極大。 港鐵每年公佈的統計數據顯示，隨著港鐵路線網絡不斷伸延，行車里數和服務人次年年上升，以截至去年的最新統計數據顯示，本地鐵路服務總乘客由○七年的九億一千多萬人次，上升至去年的十五億七千多萬人次，十年間大增七成三。至於行車安全表現，須向政府呈報的事故數目，同期由九百八十多宗，上升至一千一百三十多宗，十年間升幅一成四。換言之，港鐵過...
2017-04-12
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頭號目標——康樂神駒 戰意可信
筆者近日與人論馬時，對方經常掛在口邊的，是現時谷中的中長途賽已變得沒數可計，原因是盛行中段變奏之後，於中段發力上前透出並率先帶入直路的馬，取勝率非常之高，可是哪一駒會用此奇招，偏偏又非我輩馬迷可以算得...
2017-04-12
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