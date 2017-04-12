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﻿南加州校園槍擊三死

2017-04-12 列印
　　美國再發生校園槍擊案，一名教師和一名學生死亡，疑犯亦吞槍自盡。事發在周二上午，兇徒前往南加州聖貝納迪諾一間小學，在辦公室簽名登記後，闖入一間課室，在學生面前開槍擊斃正授課的女教師，流彈並擊傷兩名學童，兇徒之後離開課室吞槍自盡。

  大批警員接報到場，疏散其他師生到安全地點，並將兩名學生送院搶救，其中一人傷重不治。警方其後證實女死者是兇徒妻子，二人今年一月結婚，約一個月前分居，初步相信案件涉及感情糾紛。
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