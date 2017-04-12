 Advertisement
  • 2017年4月12日 星期三
  • 22º
  • 82%
熱門： 超賣機位黎諾懿金像獎換肝中四女

日報新聞 > 國際

﻿巴國判印度「間諜」死刑 Death penalty for Indian "spy" in Pakistan

2017-04-12 列印
  A military court in Pakistan has sentenced to death a former Indian navy officer detained last year on charges of spying.BBC

  巴基斯坦一個軍事法庭判處一個印度海軍前軍官死刑。他在去年被拘捕，控以間諜罪。英國廣播公司
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd