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﻿太陽神月亮女神 梨形鑽石耳環估值五億

2017-04-12 列印
美聯社
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        一對由藍色、粉紅色梨形鑽石鑲嵌而成的耳環，下月在倫敦拍賣，估值達五千五百萬英鎊（約五億三千零九十萬港元），勢將成為全球最昂貴耳環。對耳環分別取名太陽神、月亮女神，太陽神耳環鑲有一顆重十四點五四卡的藍色鑽石，月亮女神則鑲有十六卡重粉紅鑽。不過，拍賣行並非採用一對形式出售耳環，買家可按個人意願競一隻耳環，或分兩次競投，將太陽神、月亮女神帶回家。
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