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﻿日「啤酒杯拉麵」似嘔吐物

2017-04-12 列印
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　　拉麵是代表日本的美食之一，當地拉麵師傅不時會創作出令食客喜出望外的新口味拉麵，而東京江戶川區一間居酒屋，則將啤酒與拉麵兩種截然不同的元素結合，推出用生啤杯盛載的豬骨或味噌拉麵，吸引不少網民前往朝聖。據悉，啤酒杯拉麵收費並不高昂，每杯只需二百一十日圓（約十五港元）；但有網友品嚐後表示，該款拉麵只有外形，根本不可口；亦有人指，看過相片後，會聯想起杯中拉麵是宿醉的嘔吐物。
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