﻿喵星「主人」 向「奴才」請請乞食物

拜仁慕尼黑過往主場大戰皇家馬德里往績佔盡優勢，今晚歐聯八強首回合再挾本季各戰線地頭不敗強勢，加上射手羅拔利雲度夫斯基腳風正順，可看高一線。況且，「銀河艦隊」本身後防不穩，故直取主勝穩陣。 （有線61、64、201、203台周四凌晨2:45直播） 拜仁地頭霸氣十足，本季不同賽事錄得十八勝三和未嘗一敗，而且歷來作東跟皇馬交手也擁有九勝一和一負佳績。該隊首席射手羅拔利雲度夫斯基近三場歐聯各入一球，各戰線近十一仗獨取十七球，腳風奇佳。皇馬有兩名中堅華拉尼和比比先後受傷缺席今仗，恐無力箝制此子，所以今仗主勝值得捧場。 同日另一場，馬德里體育會自二月尾後各戰線未嘗一敗，主帥施蒙...

2017-04-12