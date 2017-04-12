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﻿喵星「主人」 向「奴才」請請乞食物

2017-04-12 列印
網上圖片
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　　網上流傳一段有趣短片，顯示一隻灰色英國短毛貓咪舉起一對前掌，仿似向「奴才」乞求食物，十分搞笑。英國短毛貓名為Pocat，居於匈牙利，片中可見牠在「奴才」的鏡頭前以一對後腳站起來，高舉一對前爪，就像求「奴才」賜予美食；其「奴才」強調，Pocat乞求食物本領是與生俱來，從未訓練愛貓。短片上傳影片分享網站YouTube數日間，已吸引三十萬人次點擊觀看。
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