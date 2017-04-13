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﻿伊朗漢亂拋煙頭 引發大爆炸

2017-04-13 列印
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        隨地丟棄煙頭不但有礙衞生，更可以惹來橫禍。網上流傳一段閉路電視片段顯示，伊朗一名煙民早前首都德黑蘭街頭吸煙時，發現行人路一個小洞內，遂將煙頭丟進洞內，未幾地洞突然發生爆炸，大堆碎石噴出，現場灰塵紛飛；該名煙民走避不及男子炸至倒地，煙塵散去後只見他非常吃力爬離現場，暫未知其傷勢。
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