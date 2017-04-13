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﻿特朗普旅行開支大 多過奧巴馬八年總和

2017-04-13 列印
美聯社
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　　美國總統特朗普雖然家財萬貫，但當地一個監督政府財政的團體發現，特朗普可能是美國史上最費公帑的總統。團體指，前總統奧巴馬八年任期間，度假開支合共九千七百萬美元（約七億五千六百六十萬港元）；但特朗普上任僅八十天，他已有六個周末、共二十一天由華盛頓飛往佛羅里達州海湖莊園度假，估計總開支為二千一百六十萬美元（約一億六千八百四十八萬港元）。專家預估，特朗普就任首年度假開友，勢超過奧巴馬八年總和。
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