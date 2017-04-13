伊萬卡綠眼睛 疑戴有色Con
非法柴油站 新界流動「炸彈」
非法油車公然在路邊向貨車司機兜售來歷不明的柴油，葵涌和大埔變成非法加油區。本報記者直擊發現，載有大量來歷不明柴油的運油車或貨車，不時在葵涌達洋路和大埔工業村大華街出沒，吸引大量搵食車入油，熟客可以記帳...
2017-04-13
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山東女子失蹤15年 四肢不全街頭賣唱行乞
山東一名女子十五年前失蹤後音訊杳然，家人遍尋不果。失蹤者胞弟早前在網上觀看短片時，發現一名貴州四肢不全、在街頭賣唱行乞的女子疑為其姐，遂向網民尋求協助，貴州警方得悉事件後已展開調查。 內地傳媒報道，四肢健全的牟翠翠，二○○二年因工作問題與紡織廠上司發生爭執，憤而離開工廠，亦未有回家；多年來家人在山東各地尋找牟翠翠均無消息，其弟牟紅飛早前在網上無意中看到貴州一名四肢不全女子在街頭賣唱行乞的短片，發現其樣貌與胞姐極為相似；牟翻看影片百遍後，認定片中賣唱女子正是其姐，遂向熱心網民協助尋找。 不少貴州民眾自發展開尋人行動，當地傳媒亦主動聯絡牟家幫忙，其後有網民指，日前在遵義...
2017-04-13
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伊朗漢亂拋煙頭 引發大爆炸
隨地丟棄煙頭不但有礙衞生，更可以惹來橫禍。網上流傳一段閉路電視片段顯示，伊朗一名煙民早前首都德黑蘭街頭吸煙時，發現行人路一個小洞內，遂將煙頭丟進洞內，未幾地洞突然發生爆炸，大堆碎石噴出，現場灰塵紛飛；...
2017-04-13
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「禪」意居停 中式擺設融入設計
一個具有東方色彩的室內設計，向來都吸引不少傳統愛好者青睞，尤其當戶主有許多中國特色的擺設及收藏時，要將珍藏完全融入於家居又不着跡，絕非易事。以是次設計個案來說，設計師留意到戶主夫婦喜愛東方韻味，一直有...
2017-04-13
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港股拗腰彈 終止四連跌 大灣區概念股發圍
受到中央表明今年要研究制定粵港澳大灣區發展規劃的消息刺激，港股扭轉前日頹勢，原本昨日恒指走勢窄幅向下，最多曾跌94點，惟因兩地粵港澳大灣區相關的股份被追捧，加上資金湧入部份大隻藍籌，於臨近收市前一小時，港股拗腰回升，最終收復失地，收報24313點，升225點，終止連跌四日的頹勢。 國務院總理李克強日前向候任特首林鄭月娥頒發任命狀時，提及總理工作報告提出規劃粵港澳大灣區，指對香港發展十分重要。據新華社報道，國務院總理李克強4月11日上午表示，今年中央政府要研究制定粵港澳大灣區發展規劃，將推出內地和香港之間的「債券通」，目的就是進一步密切內地與香港的交流合作，繼續為香港...
2017-04-13
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紅魔「安」心捧 惡霸撐場
三十五歲前鋒伊巴謙莫域今季獨力擔起曼聯士哥重任，更自誇表現愈老愈起勁。今晚歐霸盃八強首回合，這名本地球迷稱為「呂布」的射手更有在此賽事腳風特別順的米希達利恩，可以分擔壓力，勢聯手領軍作客擊敗對英格蘭球隊往績處下風的安德列治，直取客勝。 （now670台、樂視周五凌晨3:05直播） 伊巴今季各賽事貢獻廿八球成為陣中首席射手，上場英超造訪新特蘭攻入個人職業生涯三十歲後第二百五十球，過程只需三百零八場，相反三十歲前上陣的五百二十八場累積二百三十二球，故他自比為電影《奇幻逆緣》的男主角，年紀愈大表現愈好︰「經驗都是隨年齡而累積，我現在可以不受訓練以外的事情分心，故表現也愈來...
2017-04-13
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泰南董里 隱世避靜小島
泰國南部地區的董里府（Trang）是個新興遊點，從董里碼頭乘船出海，便可來到不少位處國家公園範圍內的隱世小島，這些小島水清沙幼，環境媲美馬爾代夫！文、圖︰Kengi 鳴謝︰泰國政府旅遊局（香港） ...
2017-04-13
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搭上「好勝小三」何雁詩惹禍 賤男鄭俊弘 同老闆擘面遭雪藏
近日，33歲的鄭俊弘(Fred)被指一腳踏兩船，背住有米未婚妻beebs搭上24歲何雁詩(Stephanie)，形象一鋪清袋，被封為「世紀賤男」！事件引爆後，Fred和「好勝小三」Step先夾口供唔認...
2017-04-13
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社論——虐客自保 必輸得更慘
美國聯合航空公司召警粗暴強拖乘客落機，成為國際大新聞，各地網民「嬲豬」多不勝數。作為一家歷史悠久的航空公司，待客如此惡劣，令人匪夷所思，其他服務行業必須引以為鑑。 聯合航班超賣機位，屬航空界慣常現象，事關不時有乘客沒有現身，或因事延遲行程，超賣座位可以彈性處埋退票，並滿足新客的臨時機位需求。聯合航空突然以機組人員有緊急需要為由，要求乘客讓位，有幾點令人摸不着頭腦，一是機組人員的需要比乘客權利更重要？他們不可以遲一班機，而要強硬對付乘客？二是乘客已登機，並坐在被編配的座位，此時被逐離機於理極之不合，為何聯合航空不依慣例在登機前尋求願意讓位的乘客？三是今次事件受害者是一位華裔越...
2017-04-13
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潘頓情人得勝奪標
昨晚莫雷拉停賽，輪到騎師二哥潘頓發威，他憑「大情人」及「勝得威」起孖兼成為騎師王，而前駒三連捷之餘，更奪得新加坡賽馬公會錦標。至於另一錦標印度遊樂會盃，則由吳嘉晉策騎呂廄「順其自然」爆二十九倍W。其餘...
2017-04-13
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