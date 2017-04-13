 Advertisement
  • 2017年4月13日 星期四
  • 21º
  • 72%
熱門： 聯合航空居屋林鄭月娥黎諾懿 中四女

日報新聞 > 國際

﻿伊萬卡綠眼睛 疑戴有色Con

2017-04-13 列印
網上圖片
Previous Next

        美國第一千金伊萬卡擁有美貌、事業、財富、幸福家庭，是不少人茶餘飯後討論的人物。伊萬卡近日再次成為網民討論焦點，原因是擁有深啡色瞳孔的她，上周接受哥倫比亞廣播公司訪問時，眼珠呈現綠色，懷疑佩戴有色隱形眼鏡。亦有網民發現，伊萬卡多次出席重要公開場合時，眼睛似呈現綠色，懷疑是燈光令人產生錯覺。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd