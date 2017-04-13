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﻿ 「紙箱貓」戴假髮卡哇兒

2017-04-13 列印
網上圖片
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　　深受全球貓奴喜愛的日本「紙箱貓」丸子再新搞作，其主人近日製造出一款特別紙箱，在箱底開出一個如丸子臉部大小的洞，再貼上用毛冷製造的不同造型假髮，當丸子鑽進紙箱後，便會即時「戴上」假髮，十分搞笑。丸子早已在網上紅透半邊天，去年九月牠更打破最多人瀏覽的個別動物短片健力士世界紀錄，點擊率超過三億二千五百萬人次。
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