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﻿平壤酒店翻新 洗脫蘇聯風

2017-04-13 列印
美聯社
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  北韓首都平壤最高級酒店高麗酒店，關閉數個月重新裝修後，周一重新開業。重新裝修範圍為一至三樓，新大堂完全洗脫過往蘇聯風格，變得明亮、設計現代化。高麗酒店一九八五年開業，當時是國家實力、現代化象徵，但酒店收費並不便宜，基本客房收費為一百至一百二十美元（約七百八十至九百二十六元）一晚；一杯意式泡沫咖啡售價為七美元（約五十五港元）；它亦是當地精英、外商、外交官等社會上高層人士的主要社交場所。
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