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﻿英地鐵快閃夜店 乘客high爆

2017-04-13 列印
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　　英國地鐵貝克盧線一列列車其中一個車廂，周一日晚上突然變成快閃夜店，不但有強勁節拍的音樂，更有專業DJ「打碟」、燈光系統，令不少收工回家的上班族喜出望外。據悉，該項活動是一個惡作劇團體傑作，不少乘客上車時一臉茫然，亦有人很快投入，隨着音樂舞動身體。不過，夜店列車途經七個車站後，便被英國交通警察局勒令「停業」，令地鐵列車服務回復正常。
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