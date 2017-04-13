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﻿斯派塞就希特拉沒用化武道歉

2017-04-13 列印
　　美國白宮發言人斯派塞再次失言，他解釋美國回應敍利亞政府使用化武行動時，說二戰德國納粹領袖希特拉並無使用化武，現場傳媒即時指出其謬誤，斯派塞即時為失言致歉，強調並非要淡化大屠殺。

　　斯派塞周二白宮例行記者會，回應有關巴沙爾用化武攻擊反對派控制地區時， 他稱，即使卑鄙如納粹領袖希特拉，亦沒有動用化武。但事實是二戰期間納粹德軍奪去六百萬名猶太人性命，不少人命喪集中營毒氣室。

　　有關言論引起在場傳媒嘩然，斯派塞隨即澄清，聲稱其原意納粹德軍並無使用沙林毒氣，希特拉亦對其國民使用化武。

　　他之後接受訪問時再次致歉，承認自己犯錯，認為不應將納粹德國屠殺猶太人行為與巴沙爾惡行相提並論，強調並非要淡化大屠殺。美國猶太人團體批評斯派塞言論是淡化希特拉罪行，認為總統特朗普必須即時撤銷斯派塞職務。
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