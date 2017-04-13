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﻿朴槿惠最快周六被正式起訴

2017-04-13 列印
　　韓國檢察廳特別調查本部專案組再次到看守所訊問前總統朴槿惠案情，當地傳媒報道，檢方經過五次訊問後，可確認朴槿惠犯罪事實，最快於周六正式起訴她。專案組人員昨晨再次進入首爾看守所，訊問朴槿惠涉及受賄、洩密等十三項罪名的詳情。據悉，檢方經過五次盤問，綜合各種證據後，認為朴槿惠確有犯罪，最快於周六或下周初將案件移交法院，正式起訴朴槿惠。

　　另外，首爾中央地方法院昨日駁回檢方申請拘捕青瓦台前民政首席秘書禹柄宇要求。

  法院認為，根據現階段調查情況，難以裁定拘捕理據充足、必須，鑑於韓國總統選舉競選活動下周一啟動，預計檢方不會再次申請拘捕禹，改為採取不羈押起訴。
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