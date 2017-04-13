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﻿FBI去年獲法庭密令 監聽特朗普顧問佩奇

2017-04-13 列印
　　美國傳媒報道，聯邦調查局去年獲法庭頒令，批准局方監控當時任共和黨總統候選人特朗普的外交政策顧問佩奇，調查俄羅斯有否介入美國大選。

　　報道指，聯調局當時正調查特朗普競選團隊與俄國過從甚密，俄方更有干預美國大選之嫌，司法部懷疑佩奇事件中扮演普京政府代理人角色，遂說服海外情報監聽法庭去年夏天頒布命令，讓聯調局監聽佩奇通訊記錄。

　　據報佩奇涉嫌代表俄羅斯政府，進行情報搜集活動。報道指，佩奇二○一三年曾與一名俄國情報人員接觸，懷疑他代表俄羅斯政府在美國搜集情報。佩奇曾否認替特朗普助選、俄國接觸時存有任何不法行為。

　　報道沒有透露監聽結果，但提及佩奇曾經與俄羅斯有生意來往。
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