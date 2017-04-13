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﻿北韓「太陽節」邀全球媒體採訪

2017-04-13 列印
　　下周日是北韓重要節日太陽節，亦是已故領導人金日成一百零五歲冥壽，平壤政府邀請全球逾六十間傳媒機構超過一百名記者到當地採訪，大部份傳媒周二已從中國北京飛抵平壤。據悉，北韓政府周日將舉行盛大閱兵儀式，由領導人金正恩親自檢閱部隊；朝鮮亦可能在儀式中展示新型武器裝備，彰顯軍事實力。當局亦可能安排傳媒參觀黎明大街高層公寓等平壤現代化建設成果，凸顯金正恩執政五年政績，證明歐美制裁無效。
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