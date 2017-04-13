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﻿加州警拳打違規行人留職停薪

2017-04-13 列印
　　美國加州沙加緬度一名巡警，日前發現一名男子違反交通規則橫過馬路，遂指示對方停止，惟該名男子未有理會，警員之後開警車拘捕該名男子，對方欲逃走時雙方發生口角，其間男子不斷挑釁警員，警員準備拘捕時突然推倒對方，並不斷揮拳擊向其面部。

  警方周二證實，涉案警員已停職接受調查，沙加緬度市長史坦伯格批評該名警員行為讓人極度不安，更非執法者所為；而被捕男子由於沒有足夠起訴理據，已獲釋回家。
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