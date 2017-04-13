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﻿美航母制北韓與日艦東海訓練

2017-04-13 列印
　　美軍日前派遣卡爾文森號航空母艦戰鬥群北上西太平洋震懾北韓後，日本傳媒引述政府消息報道，戰鬥群會在東海、九州西方海域與日本自衞隊展開聯合訓練，制約近日多次試射導彈的平壤政府。南國韓軍方消息則稱，卡爾文森號將會於周六抵達朝鮮半島水域，但暫時沒有計劃參與美韓聯合軍演。而北韓官方《勞動新聞》則表示，革命武裝部隊正嚴密監控敵方一舉一動，朝方核武除瞄準美國太平洋地區軍事基地外，亦包括美國本土。
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