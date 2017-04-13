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﻿艾哈邁迪內賈德宣佈參選伊朗總統

2017-04-13 列印
　　伊朗前總統艾哈邁迪內賈德昨日突然宣佈，再次參加下月十九日舉行的總統選舉，並於昨天前往內政部登記成為候選人，消息哄動全國。伊朗最高領袖哈梅內伊曾明確暗示，希望艾哈邁迪不要參選，而艾哈邁迪本人曾明言不會參選，但昨日忽然改變決定，第三度參選。艾哈邁迪內賈德在二○○五至一三年擔任伊朗總統，以對美立場強硬見稱。據悉，哈梅內伊一直屬意現任總統魯哈尼連任，惟國內有不少聲音要求總統不能屈服於美國總統特朗普。
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