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﻿「無畏女孩」雕像 雕塑家指侵犯其權利 Sculptor says New York's 'Fearless Girl' statue violates his rights

2017-04-13 列印
　　The sculptor of Wall Street’s “Charging Bull” statue is accusing New York City of violating his legal rights by allowing the “Fearless Girl” statue to be installed facing the bronze beast, without his permission.　The Guardian

　　創造華爾街「奔牛」雕像的雕塑家控告紐約市當局侵犯了他的合法權利，因為當局未徵得他同意，便讓「無畏女孩」雕像在銅牛對面豎立。                 英國《衛報》
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