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﻿出爐俄羅斯小姐 廣州工作學曉中文

2017-04-19 列印
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        新一屆俄羅斯小姐上周六出爐，來自斯維爾德洛夫斯克州的二十一歲佳麗波琳娜波波娃，力壓其餘四十九名佳麗摘下后冠，稍後會代表俄國參加本年度世界小姐、環球小姐選美大會。擁有一頭金髮、藍色眼珠、高挑身材的波琳娜波波娃，從十五歲起開始擔任模特兒，平常愛打網球和烹飪；她不僅透過自學學會流利英語，亦曾在廣州工作，其間自學中文。勝出俄羅斯小姐同時為她贏得入讀大學機會，波琳娜波波娃希望可在莫斯科國立大學升學，畢業後成為一名記者。
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